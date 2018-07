Handebol sub-18 na semi

As equipes de Cascavel passaram de maneiras distintas pela 3ª e última etapa classificatória do Paranaense de Handebol Sub-18, realizada no fim de semana em Maringá. Para o time masculino as disputas foram em tom de despedida da competição, enquanto para o feminino serviram de preparação para a fase final, que será novamente em Maringá, no dias 25 e 26 de agosto.

As meninas do Santa Maria/ACH/Cascavel (foto), comandadas por Marcos Galhardo, estrearam na 3ª etapa com vitória por 21 a 7 sobre São Miguel, com Thainá Barbosa como atleta destaque, e em seguida foram surpreendidas pelo time de Sarandi, por 19 a 15, ambos no sábado. Essa foi a primeira derrota no Estadual para as cascavelenses, que ontem enfrentaram Maringá e empataram por 14 a 14, mas tendo o destaque do jogo: Camile Vitória.

Esses resultados, aliados aos das adversárias, fizeram o Santa Maria/Cascavel terminar em terceiro na fase classificatória, atrás do líder Maringá e do vice Sarandi, e à frente de São Miguel do Iguaçu. Com isso, as cascavelenses terão a chance de dar o troco em Sarandi na semifinal. Quem vencer enfrentará maringaenses ou são-miguelenses na decisão.

Masculino

No masculino, o ACH/Associação Cascavelense de Handebol, do professor Cezar Casagrande, teve os líderes da classificação como adversários na 3ª etapa e se despediu do Estadual Sub-18 de handebol com derrotas para Londrina (32 a 12), Alto Paraná (21 a 17) e Jussara (32 a 8). As semifinais do naipe masculino serão: Maringá x Jussara e Londrina x Alto Paraná.