Handebol feminino do Colégio Santa Maria fatura título do Jeps

A equipe de handebol feminino do Colégio Santa Maria representou bem o Núcleo Regional de Educação de Cascavel e faturou o título da fase final A (15 a 17 anos) da 65ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, fim de semana, em Campo Mourão.

Na decisão, as comandadas do técnico Marcos Galhardo venceram o time do Colégio Estadual Duque de Caxias, da cidade de Saudade do Iguaçu, no sábado. Antes, despacharam as representantes de Maringá, por 21 a 20.

Agora, a equipe do Colégio Santa Maria representará o Estado do Paraná na fase regional dos Jogos Escolares da Juventude, em setembro, em Joinville (SC).