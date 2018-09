Hamilton amplia liderança

Mostrando arrojo e determinação, o inglês Lewis Hamilton atacou Sebastian Vettel logo na primeira curva e ganhou a posição do piloto da Ferrari, que, ao ser tocado, rodou e caiu para a última colocação. Depois a estratégia da Mercedes e a boa atuação de Valtteri Bottas permitiram que Hamilton assumisse a liderança e vencesse o GP da Itália, disputado domingo, em Monza. Raikkonen, que largou na pole, foi destaque na corrida garantiu o segundo lugar. Bottas foi o terceiro. Com a vitória, Hamilton ampliou sua vantagem em 30 pontos. Agora ele lidera o campeonato com 256 pontos, contra 226 de Vettel. Kimi Raikkonen e o terceiro, com 164; e Bottas o quarto, com 159 pontos.