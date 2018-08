Guto Baldo fica próximo do título de vice-campeão

Guto Baldo, filho do criador do Curvão, está com a mão na taça de vice-campeão da categoria Marcas B (Foto: Ailton Santos)

Guto Baldo, de Curitiba, foi um dos destaques da rodada dupla do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel, disputada no último fim de semana, ao conquistar a segunda colocação da categoria Marcas B no sábado e ganhar a prova do domingo. Com esses resultados ele fica próximo de conquistar o vice-campeonato, uma vez que o título foi garantido por antecipação pelo paraguaio Allan Aquino.

A classificação é extraoficial, com Guto chegando a 137 pontos, sem os descartes, mas como tem dois abandonos a desprezar, a última etapa irá definir mais um descarte.

Guto cresceu ao longo do campeonato e já fazia por merecer a vitória, que veio domingo. Foi um dos pilotos que mais trabalhou da primeira etapa para cá e está focado na Cascavel de Ouro, quando terá como parceiro o cascavelense Edoli Caus Júnior. Eles vão competir com o Chevrolet Corsa nº 74. “A equipe trabalhou muito, realizamos vários treinos e os resultados vieram e na hora certa. Quando o Caus sentar no carro e fizer os ajustes finos, o Corsa ficará muito competitivo para a Cascavel de Ouro”, destaca Guto.

Ligações com Cascavel

Guto Baldo tem ligações com Cascavel, pois morou na cidade dos 9 aos 18 anos. Ele deixou a cidade em 1975, quando fixou residência em Curitiba. Ele é filho de Juca Baldo (o Juca do bimotor), que integrou o grupo de idealistas que sonharam e construíram o Autódromo de Cascavel.

Há relatos históricos e confirmados por Guto, que foi seu pai quem criou o Curvão, considerada a curva mais difícil dos autódromos brasileiros, aquela que separa os homens dos meninos. “Era para ser um zerão, aí o pai mudou as estacas para dentro, aumentando a dificuldade da curva. Quando a patrola foi executar o serviço, o operador seguiu a demarcação das estacas é assim nasceu o Curvão”, informa Guto.