Guto Baldo e Caus Júnior serão parceiros na Cascavel de Ouro

Faltando dois meses e meio para a prova, todos os dias se anuncia a formação de duplas ou trios para a 32ª Cascavel de Ouro. A prova que distribuirá R$ 150 mil em prêmios será disputada no dia 18 de novembro, no Autódromo Zilmar Beux.

Uma das duplas que estarão na briga pelo troféu de ouro puro está a formada pelo curitibano Guto Baldo e pelo cascavelense Edoli Caus Júnior. Eles irão competir com o Chevrolet Corsa nº 74. Guto terá o patrocínio da KXTron e Caus competindo com as cores do restaurante delivery Haishin Yakisoba.

Guto atravessa excelente fase. No mês passado venceu a categoria B na 5ª etapa do Metropolitano de Marcas de Cascavel e na quarta etapa do Metropolitano de Curitiba. Ao longo de sua carreira ele registra destacada participações em provas longas.

Caus é um especialista em carros da Marca Chevrolet e sempre está disputando o título das competições em que participa. Ele foi vice-campeão da Cascavel de Ouro de 2015, correndo em dupla com o primo Marlon Bastos. Também soma oito títulos de vice-campeão entre o Metropolitano, Paranaense e Brasileiro de Marcas 1.6.

Preparação

Até aqui a preparação foi feita por Guto Baldo, desenvolvendo o carro em treinos e nas provas do Metropolitano. A partir deste mês Caus se juta a ele, buscando os acertos finais do carro em treinos. Eles já confirmaram que disputarão a última etapa do Metropolitano em dupla. A prova está marcada para os dias 27 e 28 de outubro. “Agora o foco é a Cascavel de Ouro”, informa Edoli Caus.