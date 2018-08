A Justiça suíça revogou liminar que liberava Paolo Guerrero de punição por doping. Com a decisão, o centroavante que assinou recentemente com o Internacional volta a estar suspenso. O peruano precisa ficar mais oito meses afastado do futebol, tempo restante da pena aplicada pela Corte Arbitral do Esporte, e assim não atua mais em 2018. O clube gaúcho diz se respaldar no contrato e pretende dar suporte jurídico ao jogador.