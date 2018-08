Grêmio faz decisão com Estudiantes

Porto Alegre - Um duelo que define o semestre. Na noite desta terça-feira, às 21h45, o Grêmio recebe o Estudiantes e precisa reverter a vantagem do time argentino para continuar vivo o sonho de conquistar a América pela quarta vez na história.

No jogo de ida das oitavas de final, o time de La Plata foi eficaz ao lado do torcedor e venceu por 2 a 1. Com esse resultado, o Estudiantes joga por um simples empate. Enquanto isso, o Tricolor precisa vencer.

Eliminado da Copa do Brasil, o Grêmio aposta suas fichas na Libertadores. Como a distância para o líder São Paulo no Brasileirão está em oito pontos, o torneio continental é a grande oportunidade de encerrar o ano com mais uma taça.

No jogo do último fim de semana, diante do Atlético-PR, o técnico Renato Gaúcho poupou os titulares e agora confia no talento de Luan e velocidade de Everton para sair de campo com a vaga.

Assim como o Tricolor, o Estudiantes vem de derrota no campeonato nacional. Em jogo válido pela 3ª rodada da Superliga Argentina, a equipe entrou em campo repleta de reservas e acabou superado pelo Belgrano por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Estudiantes – 28/8, às 21h45

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortes; Jaílson, Maicon e Ramiro; Luan, Everton e Jael. Técnico: Renato Gaúcho

Andújar; Sánchez, Schunke, Gastón Campi e Erquiaga; Braña, Zuqui e Rodríguez; Luguercio, Pellegrini e Apaloaza. Técnico: Leandro Benítez