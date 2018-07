Grêmio e São Paulo duelam desfalcados

Porto Alegre – Tricolores que têm apresentado um futebol tático e um elenco entrosado, Grêmio e São Paulo medem forças nesta quinta-feira pela 15ª rodada do Brasileirão, às 19h30 na Arena, em Porto Alegre.

Vindo de vitórias sobre o Flamengo e o Corinthians desde o reinício do campeonato, pós-Copa, o time paulista é o vice-líder da classificação com 29 pontos, enquanto a equipe gaúcha, que venceu o Atlético-MG e perdeu para o Vasco, ocupa a sétima colocação com 23 pontos.

Para o embate desta noite, os adversários amargam desfalques. O técnico Renato Gaúcho promoverá mudanças em todos os setores do Grêmio. Na defesa, Kannemann se recuperou de virose e será o companheiro de Geromel, enquanto os laterais Léo Moura e Cortês são dúvidas por lesão. No meio de campo, Maicon retorna de suspensão no lugar de Jaílson ou Cícero. Já no ataque, André está fora por acúmulo de cartões amarelos - Jael assume a vaga.

No São Paulo, que ontem confirmou a venda de Militão ao Porto (POR), o técnico Diego Aguirre tem os retornos do goleiro Sidão e do meia Everton, de volta de suspensão. Já Jucilei segue fora, recuperando-se de lesão, enquanto Militão é dúvida – ele poderá defender a equipe quatro partidas (Grêmio, Cruzeiro, Colón e Vasco) antes de embarcar para a Europa.