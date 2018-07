Grande “arraiá” do Santa Maria

(Foto: Divulgação )

Festas típicas como a de São João, conhecida também popularmente como Festa Junina ou Julina, dependendo do mês em que é realizada, são fundamentais para que a cultura popular seja conhecida e reconhecida por todos.

Todos os anos o Colégio Santa Maria finaliza as aulas, antes do recesso de julho, com a Grande Festa Julina, que reúne alunos, familiares, toda a equipe do colégio e a comunidade, em torno de uma comemoração repleta de cores e alegria. Com comidas típicas, danças e apresentações, sorteios e brincadeiras, todos se divertem e desfrutam de um momento de convivência.

Este ano o colégio contou com um convidado muito especial na apresentação das quadrilhas: trata-se do Sr. Adilson, irmão da diretora da escola, a Ir. Marili. Ele veio de Ponta Grossa, onde reside, para contribuir com sua alegria e abrilhantar ainda mais a festa. Fazendo par com a professora Leilane, coordenadora da educação infantil, eles foram os animadores principais da festa.

As danças foram bastante variadas, passando pelas mais tradicionais quadrilhas, com casamento caipira e demais elementos da roda de dança, como o “olha a chuva” e os túneis de casais que dão um lindo efeito visual. Mas também contou com apresentações diferenciadas, algumas inclusive, desconstruindo o elemento casal, dando lugar à duplas, onde cada par era representado por amigos. Também chamou a atenção a apresentação do 9º ano que homenageou a seleção brasileira embora esta não tenha chegado até a final da competição mundial que está sendo disputada.

Fechando com chave de ouro, na festa todos se despediram e retornam às aulas no dia 23 de julho. Agora é o momento de descansar e curtir a férias de inverno.

Reconhecendo palavras

Em um clima de alegria e animação, os alunos do Nível 5 (Educação Infantil), do Colégio Santa Maria, com as professoras Maria Marilene e Aline, iniciaram o Projeto: "Começa com a letra....". Neste projeto cada criança levou para casa uma sacola com a letra "B", com o compromisso de pesquisar, ou seja, "caçar" objetos que iniciavam o nome com esta letra. Enchendo a sacola, trouxeram tudo para o Colégio e na hora da roda de conversa, mostraram seus "tesouros" para todos os colegas, destacando o nome de cada objeto.