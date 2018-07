Gralha desafia Galo disposta a deixar Z4 pela primeira vez

Belo Horizonte – Adversário que ano passado fez o Paraná Clube flertar com um lugar dentre os principais times do País antes de confirmar sua subida à Série A, o Atlético-MG é novamente o rival o qual a Gralha quer superar em busca de ascensão. As equipes medem forças nesta noite pela 15ª rodada do Brasileirão, às 21h, no Independência, em Minas Gerais.

O Galo foi o responsável por eliminar o tricolor paranaense nas oitavas de final da Copa do Brasil 2017 e hoje pode ser o adversário a fazer o Paraná Clube deixar pela primeira vez a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro 2018.

De olho nisso, o time paranaense conta com o bom momento na temporada. Vem de vitória sobre o América-MG e de três triunfos, um empate e duas derrotas nas últimas seis partidas – depois de jejum de vitórias nas oito primeiras rodadas.

Além disso, aposta no conhecimento do técnico Rogério Micale e do meia-atacante Maicosuel a respeito do Galo mineiro. O treinador e o jogador, apresentado ontem, já vestiram a camisa atleticana.

Para esta noite, o zagueiro Rayan volta de suspensão e deve jogar ao lado de Cléber Reis, com Igor de volta à lateral esquerda – Mansur atuou na posição no fim de semana. Já o camisa 9 Carlos, que pertence ao Atlético, é desfalque por questão contratual. Léo Itaperuna e Raphael Alemão disputam a vaga.

No Galo, o recém-contratado Nathan não fica à disposição do técnico Thiago Larghi, bem como os suspensos Luan e Matheus Galdezani.