GR no Torneio Nacional

A ginástica rítmica de Cascavel foi um dos destaques no Torneio Regional Sul, realizado no fim de semana em Florianópolis (SC). A equipe Sesi/Cascavel/Tuiuti/Assoeste conquistou vagas para representar a região Sul do Brasil no Torneio Nacional, que será realizado em outubro, em São Paulo, com as campeãs das demais regionais do País.

Na categoria pré-infantil na capital catarinense, Julia Lara foi campeã geral individual e nos aparelhos bola e mãos livres, enquanto Estefhanny Beatriz Popoazki foi vice-campeã geral individual e também nos aparelhos bola e mãos livres.

Na categoria infantil, Rafaela Stumpf foi vice-campeã geral, ouro nas maças e prata no aparelho mãos livres, enquanto Luana Monteiro foi terceira colocada na geral individual e medalha de prata no aparelho maças.

Já na categoria juvenil, Mariana Batista foi campeã individual geral, medalha de ouro nas maças e medalha de bronze no aparelho bola.

A equipe cascavelense foi comandada no Torneio Regional Sul pela professora Margarete Oliveira, que teve Mayara Machado como auxiliar técnica.