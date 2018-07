Governo reduz de 2,5% para 1,6% previsão do PIB

Brasília - O governo federal reduziu de 2,5% para 1,6% a previsão de crescimento da economia brasileira em 2018.

O dado consta do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, divulgado nessa sexta-feira (20) pelo Ministério do Planejamento.

Esta é a segunda revisão consecutiva para o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) - soma de todas as riquezas produzidas pelo País em um período determinado.

A previsão inicial era de um avanço de 2,97% da economia neste ano.

A revisão anunciada pelo governo nessa sexta é resultado de indicadores segundo os quais a recuperação econômica está mais lenta que o esperado.

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), por exemplo, considerado uma "prévia" do resultado do PIB, mostrou que a economia do país recuou 3,34% em maio na comparação com abril.

Também foram divulgados recentemente indicadores que apontam retração na indústria e nos serviços.

Estimativas

Apesar de a revisão representar um corte significativo (1,37 ponto percentual) nas estimativas de crescimento da economia, a projeção do governo ainda é mais otimista se comparada à do mercado financeiro.

De acordo com o último relatório Focus, divulgado Banco Central no início desta semana, a expectativa dos economistas é de crescimento de 1,5% da economia em 2018.