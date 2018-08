Governo já investiu R$ 4 bilhões este ano

Cascavel - Representantes de 96 prefeituras que fazem parte da Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná) e da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) participaram sexta-feira de reuniões técnicas do governo estadual para avaliar, acompanhar ações coordenadas e serem orientados sobre o melhor caminho para investimentos nas cidades. Os encontros foram realizados em Francisco Beltrão, pela manhã, e Cascavel, à tarde.

Os temas foram apresentados pela Sedu (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano) e pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade.

O secretário Silvio Barros destacou a grande presença e o interesse dos prefeitos e técnicos dos municípios: "É o reflexo do trabalho que estamos fazendo. Neste ano investimos R$ 4 bilhões em todo o Paraná e para o ano que vem há recursos, ao contrário do que acontece no resto do Brasil", afirmou.

Essas reuniões orientam os administradores para obtenção de crédito e também de como utilizá-lo da melhor forma possível para beneficiar a população.

Dinheiro do BID

Aos participantes das duas reuniões foi esclarecido que em breve deverá ser aprovado um novo empréstimo do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para continuidade ao programa Paraná Urbano. “Estamos aqui para discutir formas de agilizar a aprovação dos projetos e também discutir sobre quais programas poderão ser incluídos no orçamento de 2019”, afirmou o secretário Silvio Barros. “São os prefeitos, os técnicos e a população que conhecem as prioridades das cidades. Promovemos essas reuniões para melhorar a qualidade das obras".

Leonaldo Paranhos, prefeito de Cascavel, disse que para se fazer uma gestão é preciso planejamento, especialmente em ano eleitoral, que tem muitas restrições. “É o que está sendo feito nestes encontros, um planejamento com os municípios para o orçamento do Estado. Traduzindo em uma palavra o que isso significa: responsabilidade".

Pontos principais abordados nas reuniões

AÇÕES - O secretário Silvio Barros detalhou o SFM (Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios) e os critérios técnico e econômico para viabilidade dos projetos.

TECNOLOGIA - Houve uma explicação sobre o Paraná Interativo, ferramenta tecnológica já disponível fundamental para o planejamento e a gestão urbana. A plataforma mantém uma base de dados com uma série de informações para que os prefeitos tomem decisões para implementar obras com maior precisão e segurança.

NOVOS PROGRAMAS - Os prefeitos conheceram novos programas que poderão ter a adesão dos municípios. O Mapa Paraná, por exemplo, é um equipamento urbano que proporciona aos estudantes uma aula de geografia interativa. É possível caminhar sobre o mapa e conhecer os principais rios, estradas, cidades. Também foi apresentado o piso drenante para calçadas e vias e o Asfalto de Borracha, que utiliza o pó de pneu usado na composição do asfalto para pavimentação. O Paranacidade vai exigir a inclusão do asfalto borracha nos próximos editais de pavimentação de vias arteriais, onde tem transporte coletivo e alto tráfego.