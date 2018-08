Governo investe pesado em melhorias das estradas

Assis Chateaubriand - Um das prioridades na gestão do prefeito de Assis Chateaubriand, João Aparecido Pegoraro, é a agricultura. Ciente que o homem do campo é responsável por grande parte da força econômica da cidade, o governo municipal trabalha intensamente na melhoria das estradas rurais para o escoamento da produção agrícola.

Nesta semana, a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Obras começou a execução de um projeto feito em parceria com a Itaipu Binacional, através de convênio, que visa promover a adequação de estradas e colocação de solo brita em várias localidades do interior. Ao todo, serão aperfeiçoadas em torno de 20 estradas, que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Alívio, além da Estrada São Pedro, divisa com Maripá, que receberá pedras poliédricas.

Os trabalhos iniciaram pelos ramais 635 e Estrela, onde estão sendo adequados quase quatro quilômetros de estrada. “Não medimos esforços para oferecer a melhor condição de trafegabilidade aos novos produtores rurais. Fazemos isso, tanto com recursos próprios como através de parcerias, como esta firmada com a Itaipu. O importante é oferecer condições de trabalho para que nossos agricultores produzam a maior riqueza do município”, enfatizou o prefeito João Pegoraro.

Ao todo, serão revitalizados aproximadamente 40 quilômetros de estradas, totalizando um investimento de quase R$ 900 mil. Desse montante, conforme previsto no convênio, a prefeitura é responsável por 50% do valor, enquanto que a outra metade é paga pela Itaipu.

Dentro do projeto que abrange a bacia do Rio Alívio, serão atendidos os seguintes locais: Ramal Iracema, Ramal Tangará, Ramal Beija-Flor, Ramal 635, Ramal Estrela, Ramal R, Ramal S, Ramal T, Ramal U, Ramal V, Ramal W, Estrada Alívio, Estrada Tupanciretã, Travessa Alívio, Travessa Beija-Flor e Travessa Beija-Flor/Iracema, bem como já citado a região do patrimônio São Pedro.

“Os investimentos não param por aí. Estamos constantemente em busca de recursos para beneficiarmos outras regiões do município”, assegurou José Vieira Neto, secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Obras.