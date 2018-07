Governo garante conclusão de Centros de Atendimento ao Turista

CATs foram projetados para ficarem prontos para a Copa do Mundo de 2014 (Foto: Adilson Borges )

Duas importantes obras devem se tornar realidade em Foz do Iguaçu. Depois de quase quatro anos parados, a conclusão dos dois CATs (Centros de Atendimento ao Turista) será retomada pelo governo do Estado. O edital de licitação foi publicado no Diário Oficial do Paraná. O valor estimado para o término da construção dos dois imóveis é de aproximadamente R$ 692 mil. A apresentação das propostas técnicas por parte das construtoras interessadas em finalizar a obra está marcada para os dias 22 e 24 de agosto.

Dos CATs a serem concluídos, um fica na Praça Getúlio Vargas e o outro na Avenida das Cataratas, ao lado da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos. A previsão de término das obras é de 120 dias e os locais deverão atender a demanda de informações turísticas.