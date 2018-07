Governo entregará caminhões Iveco à prefeituras do Paraná

Os caminhões serão entregues para municípios paranaenses para serviços de infraestrutura e manutenção (Foto: Divulgação)

A Iveco venceu mais uma importante concorrência de licitação aberta, desta vez com o Ministério da Integração Nacional. A montadora foi escolhida para fornecer 85 unidades do Tector 260E30, com caçamba basculante de 10m3. Os modelos serão distribuídos por 78 cidades do Paraná e utilizados em serviços nas vias públicas.

Para Renato Perrotta, gerente de Vendas ao governo da Iveco, credibilidade, custos de aquisição atrativos e veículos de alta qualidade foram alguns dos fatores que contribuíram para a oferta bem-sucedida da montadora. “A negociação assegura à Iveco um volume total de 154 caminhões”.

A linha Tector é reconhecida por oferecer ao operador versatilidade e economia de custos operacionais. “Sem dúvida temos em nosso portfólio a melhor opção de semipesado do mercado”, destaca o executivo.

O motor NEF 6, da FPT Industrial, com 300 cavalos de potência, garante força ao Tector 260E30. Além de potência, o conforto a bordo fica por conta da suspensão dianteira com molas parabólicas e amortecedores hidráulicos telescópicos.

Perrotta ressalta ainda que o objetivo da marca é continuar o trabalho de aprimoramento da linha de veículos comerciais, desenvolvida e produzida no Complexo Industrial da Iveco em Sete Lagoas (MG). “Estamos investindo US$ 120 milhões no desenvolvimento de produtos para incrementar a participação da montadora no mercado brasileiro de transporte de cargas”.