Governo do Estado: quem são e o que eles propõem

Cascavel - Em meio à campanha eleitoral, o Jornal O Paraná faz um apanhado das principais propostas já apresentadas pelos três candidatos ao governo do Paraná que têm a preferência do eleitorado, conforme as pesquisas: Ratinho Jr (PSD), Cida Borghetti (PP) e João Arruda (MDB). Confira.

O deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) é casado, tem 37 anos e foi secretário do Desenvolvimento Urbano de Beto Richa. Na área de infraestrutura, ele tem como grande mote de campanha as concessões, especialmente as PPPs (Parcerias Público-Privadas), para que o setor privado financie, construa e gerencie projetos de infraestrutura, e ainda preste outros serviços com qualidade e preço justo. “Caberá ao Estado regular e controlar os contratos de concessões ou PPPs por meio de cláusulas relativas a metas de qualidade atreladas à remuneração, de forma que o investimento possa oferecer o retorno adequado, e que o Estado tenha condição de acompanhar e realinhar a execução desses contratos ao longo do tempo”.

Para enfrentar acontecimentos imprevistos, como paralisações, apagões, oscilações no suprimento de energia elétrica e de combustível, o candidato propõe o uso de recursos renováveis como sol, vento, biogás, biomassa, biodiesel, etanol, em uma ação articulada de Estado.

Na saúde, serão promovidas melhorias nas redes estratégicas como a Rede de Urgência e Emergência que contempla pontos de atenção como o Samu e o Siate, unidades de pronto-atendimento e hospitais. Será dada ênfase no aprimoramento da Rede Materno-Infantil visando chegar a indicadores de mortalidade abaixo de 10/1000 nascidos vivos. Será implantada a Rede de Atenção à Pessoa Idosa em todas as regiões do Estado com ações integradas da área da saúde e da assistência social.

Na educação, será criado um índice de qualidade da educação que levará em conta a combinação de diferentes indicadores. Por meio de mecanismos de competição e colaboração será possível o reconhecimento das melhores escolas, que serão parceiras na condução das outras escolas a um patamar mais elevado. Serão desenvolvidos projetos centrados na aprendizagem do aluno e no diálogo contínuo entre os técnicos da Secretaria de Estado da Educação, secretários municipais, diretores de escolas e professores. Um desses projetos concentrará a busca pela erradicação do analfabetismo.

Na segurança, propõe o investimento público e privado, a participação da sociedade, a transparência da informação criminal, a integração das agências de segurança pública, o comprometimento de todos os demais agentes públicos e privados e a avaliação e melhoria contínua de todos os programas de redução da criminalidade e violência, embasada na cultura da paz, cidadania, responsabilidade e solidariedade social. A integração das agências de segurança será fortalecida com o Projeto Cidade da Polícia, que reunirá órgãos federais, estaduais e municipais para executar planos estratégicos que resultarão na efetiva segurança da população.

Ratinho Jr: parcerias público-privadas serão incentivadas

Arruda: volta de programas de Requião

O deputado federal João Arruda (MDB) é casado, tem 42 anos, sobrinho do ex-governador e senador Roberto Requião. Assumiu a candidatura no fim do prazo após Osmar Dias (PDT) recusar aliança com o MDB.

Em boa parte do plano de governo, João Arruda apresenta ações que já foram desempenhadas pelo seu tio Roberto Requião. Ele propõe concluir obras, equipar e contratar pessoal para o pleno funcionamento da Rede de 44 hospitais construídos, reformados e ampliados na gestão do MDB 2003/2010. “A conclusão e o funcionamento da Rede são vitais para a regularização do fluxo de atendimento e para enfrentar as filas de espera por cirurgias e serviços especializados”. Quer também completar a implantação da Rede com a construção de Hospitais Regionais de Alta Complexidade e resgatar a proposta original das Clínicas da Mulher e da Criança.

Arruda busca em seu plano restabelecer iniciativas como o Programa de Desenvolvimento Educacional, o PDE, a formação continuada; a TV Paulo Freire; o Fera com Ciência; recuperar o Plano de Cargos e Salários do Professores e Funcionários Educacionais; reintroduzir e estender o alcance do Livro Didático Público; revigorar o Portal Dia a Dia da Educação; renovar os equipamentos de informática à disposição de alunos e professores e completar a extensão da rede de fibra ótica para todas as escolas. Escola Integral deve ser o passo adiante, para garantir às crianças e aos jovens paranaenses o mais avançado ensino do país. Retomada da política de expansão do ensino técnico profissionalizante.

Na área de saúde, Arruda propõe a retomada do programa Polícia Comunitária. A volta do Projeto Povo, os módulos móveis da Polícia Militar, para dar segurança dos bairros das cidades; reequipamento dessas equipes com veículos, armas e instrumentos eletrônicos e de informática. Retomada do programa Bombeiros Comunitários. Retomada das Patrulhas Rurais, para estender também à área rural a proteção à vida e à propriedade. Fortalecimento dos Conselhos Comunitários de Segurança, os Consegs. Revigorar os programas de combate ao tráfico de drogas com a reativação das equipes especiais das Polícias Militar Civil, com dedicação exclusiva à tarefa.

Quanto à infraestrutura, seu plano de governo propõe a recuperação da capacidade estatal de planejamento e de investimento nas áreas rodoviária, ferroviária, portuária e aeroportuária, para atender adequadamente à economia paranaense e ao trânsito de pessoas. Segundo ele, a infraestrutura paranaense não pode ser pensada como um assunto restrito a um quatriênio, com realizações apenas de curto prazo. “As demandas paranaenses nessa área têm que ser vistas a prazo longo, projetadas para um horizonte de 50 ou mais anos. O modal ferroviário é um exemplo clássico da incúria do poder público com a infraestrutura brasileira”.

João Arruda “ressuscita” boa parte dos programas do Governo Requião

Cida apresenta medidas audaciosas

Cida Borghetti (PP) é casada, tem 53 anos, foi deputada estadual e federal e é a primeira mulher a comandar o governo do Paraná, cargo que assumiu em 6 de abril, com a saída de Beto Richa (PSDB).

Parte das propostas apresentadas por Cida já estão sendo colocadas em andamento. Uma delas é a proposta de integrar as forças de segurança. Seu plano de governo prevê uma meta bastante audaciosa, com a implantação do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Sul. “Este centro reunirá integrantes dos órgãos de inteligência de todos os estados do Sul de forma permanente. Sua tarefa será levantar e produzir informações que nortearão tomadas de decisão mais precisas para o combate à criminalidade em todas as suas modalidades”.

Estão entre as propostas terminar obras e construir cadeias, delegacias, presídios e penitenciárias. Testar e implantar unidades de gestão terceirizada. Realização de audiências virtuais, por videoconferência, adoção de Televisita - visitas virtuais monitoradas por agentes penitenciários, o qual entrou agora em funcionamento na unidade prisional de Piraquara. Integrar os bancos de dados de segurança pública do governo estadual com os de outras instâncias públicas e instalar sistemas de vídeo monitoramento em estradas paranaenses.

“Investir na saúde preventiva para não precisarmos tratar as doenças”. Essa tem sido uma frase bastante repetida por Cida em entrevistas e debates. Sua proposta prevê ampliar a oferta de consultas e exames especializados em todas as regiões do Estado; aumentar o número de leitos de internamento, de UTI, cirúrgicos e de cuidados continuados prolongados; viabilizar meios para garantir assistência de forma ágil, adequada e integral na, utilizando serviços regionais de urgência e emergência e o transporte aeromédico estadual.

Na educação, Cida propõe melhora da hora-atividade. Oferta de disciplinas não previstas na nova Base Nacional Comum Curricular, como Filosofia, Arte, Educação Física, entre outras. Reorganizar o programa de formação de professores, com a criação de centros regionais, a contratação de especialistas e uso de ferramentas de inovação e de tecnologia. Reformular e reativar o PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). Realizar investimento em tecnologias como robótica, programação. Possibilidade de parceria com as universidades estaduais para que estudantes do Ensino Médio possam ter experiências no ensino superior cursando algumas disciplinas que contam como créditos posteriormente.

Já na área de infraestrutura, Cida pretende articular e negociar o novo programa de concessões rodoviárias do Estado do Paraná e um novo programa de duplicações; nas estradas municipais desenvolver, em parceria com a iniciativa privada e os municípios, um amplo programa de pavimentação e adequação/readequação de estradas. Portos: definir, implantação de projetos, licenciamento e investimentos em infraestrutura viária. Aeroportos: investir na ampliação da capacidade aeroportuária, como do Regional do Oeste do Paraná, aeroporto do Sudoeste e modernização dos aeroportos de Maringá e Londrina. Trilhos: licitar e construir o novo sistema ferroviário ligando o Mato Grosso do Sul ao litoral paranaense, passando pela Ferroeste em Cascavel.

Governadora desde abril, Cida já começou a implantar algumas das suas propostas