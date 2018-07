Governo decreta luto oficial pela morte de Bernardo Ribas Carli

O Governo do Paraná decretou luto oficial de três dias pela morte do Deputado Estadual Bernardo Ribas Carli, ocorrida na manhã deste domingo (22), em um acidente aéreo no município de Paula Freitas.



As bandeiras do Estado e do País ficarão a meio mastro no período em todas as repartições públicas.

NOTA DA GOVERNADORA CIDA BORGHETTI



Em nome dos paranaenses, o Governo do Estado manifesta o mais profundo sentimento de pesar e solidariedade aos familiares do parlamentar e dos pilotos.

Recebi com profunda tristeza a notícia do acidente do deputado Bernardo Carli. Conhecia o Bernardo desde pequeno, acompanhei o seu nascimento e toda a sua

trajetória política, desenvolvida com talento e idealismo.

Bernardo já brilhava e iria brilhar muito mais, não tenho dúvidas.

Sentirei muito a falta do sorriso contagiante, da alegria e da forma respeitosa como tratava as pessoas ao seu redor.

Essa perda prematura é devastadora para todos nós, mas, principalmente, para os seus familiares.

Minha solidariedade à família Carli e às famílias dos profissionais que realizavam o vôo.

Que Deus possa confortá-los nesse momento de dor.