Governo cria Parque Estadual Ilha das Cobras

Paranaguá - A Ilha das Cobras, localizada na baía de Paranaguá, no litoral do Estado, torna-se uma unidade de conservação na categoria Parque Estadual, com proteção integral de seu ambiente e espaço de pesquisa e educação ambiental. O decreto que dá nova destinação à área, que até 2011 era usada como casa de veraneio de governadores, foi assinado pela governadora Cida Borghetti nessa terça-feira no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Com 52 hectares de área remanescente de Mata Atlântica e parada de tartarugas marinhas, o Parque Estadual Ilha das Cobras também abrigará a Escola do Mar, destinada à educação ambiental e à pesquisa. O objetivo é multiplicar o conhecimento sobre as ciências do mar, unindo o saber tradicional caiçara (conhecimento dos pescadores) à inovação e à tecnologia.

Com a assinatura do decreto, começa uma nova etapa do projeto. “Queremos que o local seja aberto à visitação pública e à educação ambiental dos estudantes do Paraná, além de promover a melhoria das condições de vida e de trabalho da comunidade pesqueira da região e de suas futuras gerações”, afirmou Cida Borghetti.

A governadora lembrou que no início de junho determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar uma nova destinação para a ilha. A tarefa ficou a cargo das Secretarias Estaduais do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Educação, da Comunicação Social e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Casa Civil; Procuradoria-Geral do Estado; Sanepar; e o IAP (Instituto Ambiental do Paraná).