Governo chinês vai promover em Foz o Festival da Lua Cheia

Lummertz e Stamm em reunião com o embaixador da China no Brasil, Li Jinzahng (Foto: Embaixada da China)

O ministro do Turismo, Vinícius Lummertz, e a presidente da Embratur, Teté Bezerra, reuniram-se esta semana com o embaixador da China no Brasil, Li Jinzahng, para discutir a realização do Festival da Lua Cheia em Foz do Iguaçu, em setembro, e outras parcerias com os chineses.

O Festival da Lua Cheia, uma tradição chinesa para celebrar a abundância e a união, será em Foz nos dias 23 e 24 de setembro, e deverá reunir autoridades dos dois países.

A promoção é do governo chinês para divulgar a cultura e as tradições asiáticas. A reunião contou com participação do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Marcos Stamm, convidado devido às parcerias de cooperação técnica que a usina binacional mantém com a usina chinesa de Três Gargantas. Além dele, estiveram presentes o coordenador da Embratur Alisson Andrade; o chefe da Assessoria Especial de Relações Internacionais do Ministério do Turismo, Rafael Luisi; e o ministro conselheiro da Embaixada da China, Zhu Qingqiao.