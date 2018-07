Governadora busca recursos internacionais para obras

Washington - A governadora Cida Borghetti cumpriu nos Estados Unidos uma agenda que busca atrair novos recursos para a realização de obras e programas no Paraná. Em Washington, ela se reuniu com dirigentes do Bird (Banco Mundial) e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), duas das principais instituições internacionais que financiam projetos do setor público.

No BID, a governadora negociou uma nova linha de crédito no valor de US$ 118 milhões (aproximadamente R$ 450 milhões) para o chamado Paraná Urbano III. Os recursos são para obras e outros projetos desenvolvidos pelas prefeituras paranaenses por meio do SFM (Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios), que é gerido pelo governo do Estado. O Paraná Urbano II, que está chegando ao fim, teve apoio do banco, que liberou US$ 100 milhões ao Estado.

"É um processo que vem sendo construído há meses. Precisamos ajustar alguns detalhes para que o novo projeto seja aprovado pela diretoria do banco e pelos órgãos federais brasileiros. São recursos para projetos que melhoram as vidas das pessoas", disse a governadora Cida Borghetti após encontro com o coordenador das operações do BID no Cone Sul, Ricardo Quiroga, e o diretor executivo da instituição, Frederico Jayme Jr. A reunião foi acompanhada pelo secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros, o consultor Artur de Lacerda, e o assessor da embaixada brasileira em Washington, Diogo Coelho.

Multissetorial

A governadora Cida Borghetti também esteve com a diretoria do Bird (Banco Mundial). A agenda envolveu negociações de uma nova linha de crédito, além de um balanço da aplicação dos US$ 350 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) para a realização do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, que tem financiamento da instituição internacional.

Até agora, já foram aplicados no projeto 86% do valor contratado do Bird (R$ 1,15 bilhão). Os recursos permitiram a realização de nove programas envolvendo saúde, educação, meio ambiente e agricultura. Entre eles o Mãe Paranaense, a Rede de Urgência e Emergência, o Pro-Rural e o Renova Escola.

Novo projeto

Técnicos do Estado trabalham na elaboração de um projeto semelhante, que também permita o apoio para projetos nas áreas de inovação, aumento da eficiência da máquina pública, educação e primeira infância, habitação, melhoria de renda, sustentabilidade e a consolidação da regionalização da saúde.

Segundo a governadora, a saúde será uma das principais áreas de atenção, com o fortalecimento da Rede Paraná Urgência, que foi implantada em 2012 e vem otimizando os serviços de emergências ambulatoriais com reforço dos equipamentos e das equipes móveis (terrestres e aéreos) e hospitalares.

O novo empréstimo vai garantir recursos para ações de melhoria da gestão de hospitais públicos e permitir o financiamento do custeio hospitalar, além de incorporar novas tecnologias para o trabalho dos agentes comunitários e cursos de capacitação para os servidores. Além disso, o governo quer implantar o prontuário eletrônico em todo o Estado.

Cida lembrou que um dos resultados da boa parceria com o Bird foi a redução da mortalidade materno-infantil. Ela destaca ainda a modernização dos sistemas de informática das escolas estaduais, as ações de combate à pobreza no campo e para gerar mais renda em pequenas propriedades rurais, além do reforço no sistema de prevenção de desastres naturais. “Estamos encerrando um processo de muito sucesso e queremos começar um novo o quanto antes”, afirmou a governadora.

Cida detalha oportunidades do PR a embaixador

Um dos compromissos da governadora Cida Borghetti em Washington foi uma reunião com o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Sérgio Amaral. No encontro, ela apresentou um panorama da economia do Paraná, falou dos investimentos públicos que estão sendo realizados pelo governo e detalhou as oportunidades que existem no Estado para empreendedores privados, que contam com o apoio do Programa Paraná Competitivo.

"O Paraná tem infraestrutura moderna e em expansão, mão de obra qualificada, universidades de qualidade e um dos melhores programas para atração de investimentos privados que é o Paraná Competitivo", explicou a governadora, que nesta terça participa da Cúpula de Desenvolvimento Sustentável na ONU, em Nova York.