Goleiro Santos é punido por usar celular em campo

Inicialmente absolvido no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, o goleiro Santos, do Atlético-PR, foi punido, ontem, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ter mexido no celular antes do duelo com o Atlético-MG, pelo Brasileirão. No novo julgamento, que impossibilita recurso, o Pleno reformou a decisão e aplicou a suspensão de um jogo ao atleta. Com isso, ele está fora da partida contra o Vitória, domingo, na Arena da Baixada. O Furacão também foi punido, mas com multa de R$ 50 mil. A curiosidade é que o Atlético argumentou que a conduta de Santos fazia parte de uma campanha que tinha como objetivo conscientizar sobre o risco de usar o celular no trânsito.