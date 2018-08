Gol e Voyage terão câmbio automático

A linha 2019 do Gol e do Voyage traz visual moderno e atualizado para atender demandas de mercado, incluindo frotistas e pessoas com deficiência (Foto: Divulgação)

A Nova Volkswagen segue acelerando o ritmo de lançamentos no mercado brasileiro. Agora, a marca concentra seu foco em ampliar sua participação no segmento de veículos automáticos. Depois de lançar o Golf e o Golf Variant (disponíveis exclusivamente com transmissão automática), a Volkswagen apresenta o Gol e o Voyage com câmbio automático. É a primeira vez que ambos os modelos contam com esse tipo de transmissão.

O Gol e o Voyage com câmbio automático chegam ao mercado em julho como parte da linha 2019 dos modelos. Eles integram a lista de 20 lançamentos previstos até 2020, dentro do conceito da Nova Volkswagen e da maior ofensiva de produtos da história da empresa no Brasil, como resultado de investimentos de R$ 7 bilhões no País até 2020.

Outra novidade é a aplicação do propulsor 1.6l da família EA211, com até 120 cv (o mesmo utilizado no Polo MSI e no Virtus MSI). Esse motor é associado no Gol e no Voyage 2019 ao câmbio automático de seis marchas, com conversor de torque, que garante conforto e praticidade no trânsito, sem abrir mão da robustez e da eficiência na troca de marchas.

Dando continuidade à simplificação da oferta de versões, Gol e Voyage 2019 chegam disponíveis em versão única de acabamento. Assim, a Linha 2019 oferece três opções de motor e duas de câmbio: 1.0 (84 cv) e 1.6 (104 cv) com transmissão manual de cinco marchas e 1.6 MSI (120 cv) com transmissão automática.

As configurações com transmissão automática chegam para atender a várias demandas de mercado, que vão desde clientes que procuram ótima relação custo-benefício e conforto a frotistas e pessoas com deficiência (PCD).

Os modelos têm três anos de garantia de fábrica sem limite de quilometragem e são oferecidos em cinco cores: três sólidas (Branco Cristal, Preto Ninja e Vermelho Flash) e duas metálicas (Prata Sirius e Cinza Platinum).

Conforto e robustez

A transmissão que equipa o Gol e o Voyage 2019 possui como principais características alta robustez, rápidas trocas de marcha, elevado nível de conforto e boa eficiência energética. Denominada AQ160-6F, a transmissão automática do Gol e do Voyage 2019 traz relações de marcha e de diferencial específicas, especialmente definidas para essa aplicação.

Essa transmissão foi projetada para carros com motores transversais e possui engrenagens planetárias, com acoplamento por conversor de torque. Caracterizado pela suavidade nas arrancadas e trocas rápidas de velocidades, o câmbio AQ160-6F conta com bloqueio do conversor de torque em diversas condições de uso, o que evita o deslizamento interno do componente, reduzindo o consumo de combustível.

A transmissão oferece a opção de trocas manuais sequenciais Tiptronic – por meio da alavanca de câmbio ou pelas aletas atrás do volante multifuncional (opcional) – e também conta com o modo de acionamento esportivo (posição “S”), que altera os momentos das trocas de marchas para rotações mais elevadas, proporcionando aceleração mais rápida, para um comportamento mais dinâmico do veículo. Recursos exclusivos na categoria do Gol e do Voyage.

Esse conjunto mecânico composto pelo motor 1.6 MSI de até 120 cv e transmissão automática de seis marchas trabalha em sintonia para garantir também conforto acústico. Nessa configuração, a velocidade do Gol e do Voyage 2019 (ambos utilizam pneus 195/55 R15) com o motor a 1000 rotações por minuto (V1000) é de 45,3 km/h em sexta marcha. Ou seja, em velocidade de cruzeiro em uma estrada, a 120 km/h, por exemplo, o motor do Gol e do Voyage trabalha a 2.649 rpm, garantindo ótimo consumo de combustível, baixa vibração e silêncio a bordo.