Giro político do dia 27 de julho de 2018

Avião que não decola

Ninguém dá asas mesmo para cobra, pois se tivesse iria longe! Cascavel ainda não conseguiu alinhar os projetos do novo terminal de passageiros. Por enquanto, são apenas os técnicos da Prefeitura que estão indo e voltando de Brasília com as necessidades de correções do projeto base, que precisa do aval da SAC (Secretaria de Aviação Civil). Passados dois meses da visita do ministro dos Transportes, Valter Casemiro, a única mudança no aeroporto é o sentido da biruta.

Obras

São R$ 26 milhões reservados a nova estrutura, após o desastre deixado pela Onça em frente o terminal antigo. Sem a aprovação da SAC, a verba continua barrada. Se demorar mais um pouco será preciso rever as expectativas de concluir a obra em dezembro de 2019.

Acessos

Os hangares estão quase prontos e em seguida a Prefeitura pretende demolir as estruturas antigas. O que não estava definido era quem pagaria pelos acessos aos particulares: a Prefeitura agora aceitou arcar com as despesas.

Senado

Flávio Arns (Rede), que já foi vice-governador de Beto Richa, esteve ontem em Cascavel para convenção e se apresentar como candidato ao Senado. Defensor da educação, ainda tem como grande precursora da campanha a Apae, Associação Pais e Amigos Excepcionais.

Rede

O Partido Rede escolheu Vilson Vilmar Basso para ser o primeiro suplente de Arns, pelo legado constituído na Apae de Cascavel. O empresário cascavelense é mais um que ingressa na nova política. Arns já deu o tom da campanha – sem muitos recursos, com apoio de voluntários.

Advogados

A Rede terá como candidato a vice-governador o advogado Juliano Murbach – com um histórico irrefutável – ele estará ao lado de Jorge Bernardi, jornalista e advogado, na disputa eleitoral. “Se depender do vice, ganhamos a eleição”, brinca Bernardi em visita a Cascavel.

TAXA SINDICAL

Bem que o sindicato tentou cobrar “goela abaixo” a taxa, mas o Consamu bateu o pé – quer fazer valer a legislação atual e só descontará da folha se o servidor autorizar. O reajuste salarial agora depende de reunião com o Ministério do Trabalho.

*** Cascavel deverá ter dois candidatos a vice-governador nas eleições deste ano.

*** O advogado Juliano Murbacha, comporá chapa com Jorge Bernardi, e Walter Parcianello, como vice de João Arruda.