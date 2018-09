Giro político do dia 10 de setembro de 2018

Paranhos de drone

Primeiro foram as câmeras instaladas nas UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento). Se o paciente está na portaria, do gabinete do Paço Municipal é possível acompanhar em tempo real a situação. O dispositivo não está só no serviço de saúde - pois até nos caminhões que transportam o lixo da cidade Leonaldo Paranhos (PSC) tratou de colocar rastreadores. Se o caminhão não vai para a rua, o prefeito também já está sabendo. Nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil de Cascavel a prefeitura também iniciou vigilância total: 50% delas já contam com as câmeras. E agora o mais novo dispositivo da prefeitura é um drone. O Fundo Municipal de Habitação vai patrocinar o equipamento estimado em R$ 10 mil que será usado pela administração para o planejamento territorial, regularização fundiária, fiscalização de obras e abastecimento do Geoportal.

Vigilância

O uso de drones parece ser a aposta da prefeitura para reequilibrar o caixa. Uma empresa será contratada em breve para fazer um levantamento - imóvel por imóvel - para verificar se a construção condiz com o valor cobrado no IPTU.

Cadê as câmeras?

Ninguém entende o motivo, mas as câmeras que estavam na Avenida Brasil antes da reforma do PDI não voltaram. Foram removidas quatro e desde o início do ano a promessa é de novo certame para substituição, que nunca foi lançado. O sistema herdado da gestão passada estaria dando bastante problema e em vez de manutenção a prefeitura tem investido em totens: um no Calçadão e outro no Bairro Interlagos.

Hallberg e o entulho

A Comissão Processante que avalia a denúncia de improbidade administrativa contra o vereador Fernando Hallberg (PPL) estará reunida hoje, às 14h, no plenário da Câmara para emitir o parecer sobre o caso. Ela indicará pelo prosseguimento ou arquivamento - que depois será apreciado pela totalidade dos vereadores. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará de imediato o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. O processo todo deverá estar concluído em 90 dias.

**O poder público justificou que é melhor abrir mão do Estádio Olímpico para investir em setores essenciais, como saúde, educação e assistência social.

***O vereador Sebastião Madril (PMB) não se convenceu da justificativa é quer números: quantos eventos foram realizados e quanto recebeu o Estádio Arnaldo Busato desde a reforma milionária?