Giro político do dia 07 de agosto de 2018

Lixo de graça?

O reitor da Unioeste, Paulo Sérgio Wolff, o Cascá, está prestes a ganhar um presentão: deixar de pagar a taxa do lixo da universidade. Afinal de contas, quem não gostaria de deixar de arcar com essa despesa que de fato é um “peso” nas costas dos cascavelenses? Não sobraram dúvidas ao vereador Fernando Hallberg (PPL): se a Unioeste deixar de pagar a taxa, é o povo quem vai arcar com essa isenção. A considerar que o TCE encontrou quase R$ 30 milhões pagos em gratificações consideradas irregulares na Unioeste, a taxa de lixo é “gorjeta” nos cofres estaduais.

Sem papas

A discussão foi acalorada no plenário: os prós e os contras à isenção. Paulo Porto não admitiu que negassem tal incentivo. Já Parra criticou e defendeu então isenção à revelia. Gugu Bueno bateu na mesa: “nesta Casa, nada de demagogia”.

Contrários

Bocasanta, Hallberg, Mauro Seibert e Parra bateram o pé e votaram contra. Hoje o projeto entra em segunda votação, mas, se depender da base sólida, a vontade do Executivo permanece inabalável.

Etta Cascavelão!

Antes tarde do que nunca: o vereador Carlinhos Oliveira (PSC) propôs por meio de indicação à mesa diretora da Câmara para que seja criada a Medalha de Honra ao Mérito Cultural Darci Israel - que dedicou 49 anos à apresentação de programas sertanejos. O radialista faleceu em 2009 deixando um legado cultural.

INCONSTITUCIONAL

O secretário de Saúde, Rubens Griep, esteve ontem na Câmara de Cascavel: surpreendido pelo projeto de Jorge Bocasanta (Pros), alertou: do jeito que está não pode ficar. Griep disse que o projeto estava confuso e não poderia envolver as obrigações do Estado.

Bocasanta quer estipular prazos para agendamento de consultas: inclusive cirurgias e atendimentos com especialistas. Ocorre que essas são obrigações do Estado, portanto, o projeto seria mais um que entraria no rol de inutilidade.

O coronel Sérgio Malucelli (PMN), ex-comandante da PM, será vice na chapa de Cida Borghetti (PP) ao governo do Estado. A bandeira dele será uma cobrança firme do Estado: segurança pública.