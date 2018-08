Giro Político do dia 06 de agosto de 2018

Transporte escolar em disputa

A Colibri Transportes e Turismo confirmou à reportagem que tem interesse em assumir os demais lotes do transporte público escolar caso a empresa VC de Paula & Cia venha desistir da licitação. Porque, ao contrário do divulgado em reportagem na edição de sexta-feira (3), foi a VC de Paula quem entrou com processo de pedido de realinhamento de preços dos lotes da licitação que ganhou. A Colibri garante que “os preços ofertados podem e serão fielmente cumpridos e praticados pela empresa, sem prejuízos ao Município, com transporte de qualidade e nos termos do edital”. A empresa fica em Santa Tereza do Oeste e a assinatura do contrato deve ser realizada esta semana.

Asfalto

Cascavel 100% asfaltada era promessa do ex-prefeito Edgar Bueno (PDT), mas basta andar pelos bairros para ver que ainda falta um tanto para atingir esse percentual. Pelas contas do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), R$ 38 milhões são necessários para asfaltar 40 quilômetros na cidade ainda na terra.

Isenção

Hoje entra em votação a isenção da Taxa de Desastres e da Taxa de Coleta de Lixo para a Unioeste. A estimativa de impacto orçamentário para 2018 é de RS 67.920,06, para 2019 é de R$ 74.711,69 e, para 2020, é de R$ 117.892,04. As comissões já se manifestaram favoráveis.

Justificativas

Para a prefeitura, o ato é uma “gentileza”, pois a Unioeste disponibiliza móveis da clínica odontológica e do centro de educação do Hospital Universitário - além disso, já existe previsão de renúncia de receita de R$ 17 milhões neste ano pela prefeitura, e em 2020 será de R$ 21 milhões.

INVERSÃO

Parece que o vereador Sidnei Mazzutti (PSL) encontrará resistência na propositura de um projeto que altera a cobrança de dívidas de impostos em novos loteamentos. Jaime Vasatta (Podemos) e Policial Madril (PMB) questionam se a população não será prejudicada, pois os donos de loteamentos repassariam as contas a quem viesse adquirir o imóvel.

*Retorna hoje a sessão ordinária na Câmara de Vereadores, às 9h, pondo fim ao jejum de projetos oriundos do Legislativo.

*Bocasanta traz à tona assunto polêmico que é a demora no atendimento no serviço público de saúde.