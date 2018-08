Giro policial do dia 27 de agosto de 2018

Carro recuperado

Na tarde de ontem uma equipe da PRF recuperou um Gol na BR-277 perto de Céu Azul. O veículo havia sido furtado na madrugada de sábado na Rua Paraná no Centro de Cascavel e estava abandonado às margens da rodovia. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Matelândia, mas não havia informações sobre o suspeito do crime.

Júris da semana I

Será julgado nesta terça-feira, às 13h, no Fórum Estadual de Cascavel, Emerson José Kaczmareck. Ele é acusado de matar Sirlei de Lima no dia 23 de dezembro de 2013. Segundo a denúncia do Ministério Público, Emerson deu três tiros na cabeça da vítima, que chegou a ser internada, mas morreu no dia 24 de janeiro. Segundo o Ministério Público, o crime aconteceu por motivo fútil - ciúmes - e porque Emerson não aceitava o fim do relacionamento com Sirlei.

Júris da semana II

Já na quinta-feira, às 13h, será julgado Giovane Souza dos Santos por tentativa de homicídio. Ele é acusado de atirar contra Carlos Alexandre de Oliveira. De acordo com a denúncia que consta no Ministério Público, o acusado é suspeito de cometer o crime no início deste ano e ainda teria ameaçado a irmã - que foi testemunha do crime - para retirar a queixa contra ele. O julgamento será realizado no Fórum Estadual de Cascavel.