Giro da violência do dia 20 de agosto de 2018

Julgamentos da semana

Será julgado nesta terça-feira (21) às 13h, no Fórum Estadual de Cascavel, Isair dos Santos. Ele está preso acusado de cometer um homicídio em 2014. O Ministério Público não repassou mais detalhes sobre o caso. Na quinta-feira (23), às 13h, serão julgados Marcelo Schuler e Lucas Antônio Ribeiro. Eles são acusados de matar Mateus Chimello no dia 1º de janeiro deste ano. Segundo a denúncia da 16ª Promotoria, eles são acusados de matar o rapaz a coronhadas e a tiros. Os dois estão presos desde a elucidação do crime.

Mulher agredida

Uma mulher foi agredida na noite de sábado na Rua Londres, no Bairro Cascavel Velho, em Cascavel. A mulher sofreu ferimentos na cabeça que teriam sido praticados com uma cadeira. Ninguém soube precisar quem foi o autor ou a autora das agressões. A vítima de 36 anos foi socorrida pelo Siate e encaminhada à UPA Veneza.

Maria da Penha

A PM prendeu ontem um homem no Jardim Presidente. Ele foi enquadrado pela Lei Maria da Penha acusado de ameaçar a companheira. O rapaz foi levado para a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, onde fica à disposição da Justiça.

Motociclista grave

Um acidente no fim da tarde de ontem no Loteamento Florais do Paraná, em Cascavel, deixou um motociclista em estado grave. A colisão envolveu a moto e um utilitário. Segundo populares, o utilitário fazia uma conversão no momento que a motocicleta fazia uma ultrapassagem e os dois colidiram. O rapaz foi encaminhado ao hospital e seu quadro era considerado delicado.