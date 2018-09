Giro da violência do dia 10 de setembro de 2018

Fila na 277

O fim do feriado prolongado também foi, mais uma vez, sinônimo de filas gigantescas no entroncamento da PR-180, de quem vem de Boa Vista da Aparecida, com a BR-277. No fim da tarde o movimento era intenso no trecho, com filas gigantescas que se formavam no sentido marinas/Cascavel. Alguns condutores relataram que levaram mais de uma hora para percorrer um trecho de pouco mais de um quilômetro.

Mortes na rodovia

menos um acidente grave em rodovias da região foi registrado neste feriado prolongado de 7 de Setembro. Ainda na sexta-feira, por volta das 6h15, na PR-182 próximo a Palotina, uma batida envolveu um GM Corsa com placas de Palotina e um caminhão de Toledo. Duas vítimas que estavam no carro morreram no local. Tratava-se de um homem de 63 anos e a esposa de 56 anos. Ambos os corpos foram encaminhados ao IML de Toledo. Houve ainda uma vítima com ferimentos leves encaminhada à UPA de Toledo.

Esfaqueado

Na madrugada de sábado um rapaz de 28 anos foi esfaqueado na altura do antebraço. Ele foi socorrido na Avenida Tito Mufatto, no Bairro Santa Cruz, mas há suspeitas de que a agressão tenha acontecido em outro local. O jovem foi levado para a UPA da Tancredo Neves, mas não corria risco de morte.

Presos em Santa Tereza

Dois foram presos suspeitos de atirarem contra um homem no feriado de Independência em Santa Tereza do Oeste. Ó caso foi registrada na Vila Operária, no município vizinho. O jovem baleado foi atingido na perna e no pé, foi socorrido pelo Siate e encaminhado ao Hospital Universitário, em Cascavel. Mais um suspeito de envolvimento segue sendo procurado.