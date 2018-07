Genoma: como utilizar essa ferramenta na pecuária

Cascavel - O futuro da pecuária brasileira está diretamente ligado à utilização de uma ferramenta relativamente nova, mas de fundamental importância para melhoramento genético do rebanho: o genoma. Entender e identificar o sequenciamento ajuda os pecuaristas a controlar e melhorar as características dos animais que geram interesse econômico, como ganho de peso mais rápido, precocidade, entre outros.

Bruno Soriano Moura, produtor rural, médico-veterinário e assistente técnico do Laboratório Zoetis, dará uma palestra sobre o assunto no Show Pecuário 2018, evento realizado em Cascavel dos dias 24 a 27 de julho, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid.

Focado na pecuária de corte, Bruno ensinará no dia 27, às 13h30, como usar a ferramenta tecnológica a favor dos interesses do produtor. “O genoma é usado de acordo com o interesse do pecuarista. Ele ajuda a identificar, selecionar e reproduzir características que atendam ao que ele quer, ou descartar as que não quer. Por exemplo: criadores que vendem bezerros precisam de touros que produzam bezerros mais pesados. Nesse caso, é preciso selecionar e multiplicar animais que produzem filhos assim”, contou.

Segundo ele, a moderna ferramenta é um divisor de águas no setor, tanto de carne e de leite. “Com um dado do bezerro eu posso saber todo o futuro dele”, complementou.

Apesar de nem todas as raças possuírem a tecnologia genoma disponível, Bruno acredita que é uma questão de tempo até ela estar disseminada totalmente. Hoje, um laboratório do Brasil está credenciado a fazer o exame. Somente uma amostra do pelo do animal é enviada até lá, onde é encaminhada aos Estados Unidos para realizar o sequenciamento do genoma.