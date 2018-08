Furacão tenta “voltar” ao campeonato diante do Fla

Curitiba – Sem vencer há duas rodadas, mas sem perder há três, o Atlético-PR recebe o Flamengo, neste domingo, para um duelo de opostos pela 19ª rodada do Brasileirão, às 11h, na Arena da Baixada, com torcida única em favor dos paranaenses.

Penúltimo colocado, o Furacão chega para o jogo vindo vem de dois empates seguidos fora de casa, com Ceará e Corinthians. Antes, havia goleado o Vitória (4 a 0) em seu último jogo como mandante na Série A. Esses resultados, aliados às duas vitórias sobre o Peñarol pela Sul-Americana, fazem o time paranaense ostentar uma invencibilidade de cinco jogos.

Já o vice-líder Flamengo, que nunca venceu o rival na Baixada em 44 anos de existência do estádio, chega embalado pela classificação à semifinal da Copa do Brasil depois de eliminar o forte time do Grêmio. Aliás, o rubro-negro praticamente só enfrentou o tricolor gaúcho este mês. Foram três jogos entre Série A e Copa do Brasil. Fora o Imortal, o Fla enfrentou apenas o Cruzeiro, duas vezes (Brasileirão e Libertadores).

Para o embate desta manhã, o técnico Tiago Nunes só não conta com Paulo André e Marcelo Cirino, lesionados. Em contrapartida, pode promover a estreia do atacante colombiano Anderson Plata, devidamente regularizado. No Flamengo, Maurício Barbieri não conta com o suspenso Henrique Dourado. Já o substituto imediato do atacante, Fernando Uribe, é dúvida por lesão.