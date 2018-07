Furacão tenta sair do Z4 diante do Botafogo

(Foto: Reprodução Youtube)

Derrotado nos últimos três jogos e com apenas uma vitória nos últimos 13 compromissos, o Atlético-PR desafia o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h, no Engenhão, pela 12ª rodada do Brasileirão.

A partida é encarada como divisora de águas, pois uma vitória dará fôlego extra ao técnico Fernando Diniz (foto), que poderá trabalhar menos pressionado durante a Copa do Mundo. Já uma nova derrota poderá tornar insustentável a permanecia do treinador que constante tem a “cabeça” pedida pela torcida. Para este jogo, o zagueiro Thiago Heleno e o volante Lucho González são dúvidas, ao passo que o zagueiro Zé Ivaldo volta após cumprir suspensão na derrota para o São Paulo. No Glorioso carioca, do também ameaçado Alberto Valentin, Yago, Carli e Jean são dúvidas.