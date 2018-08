Frio volta a ficar intenso no meio desta semana

Geadas ocasionais foram registradas mais uma vez em Cascavel e região (Foto: Aílton Santos )

Toledo - Ontem foi mais um dia de geada localizada em alguns municípios da região. Em Cascavel, a camada fina de gelo foi registrada em pontos mais baixos e protegidos do vento, assim como em Toledo, onde houve a menor temperatura registrada oficialmente no oeste: cerca de 4ºC ao amanhecer. Em Cascavel, os termômetros chegaram aos 6ºC na manhã dessa segunda-feira.

A chuva que estava prevista para esta terça-feira não deverá se confirmar e a precipitação deve vir na quarta, com perspectiva de dez milímetros.

Os termômetros seguem com registro de baixas temperaturas e na quinta e na sexta eles caem bastante e a máxima não supera os 20ºC. No sábado a mínima despenca e perto de 5ºC e, considerando as condições associadas como velocidade dos ventos e a umidade, por exemplo, a sensação térmica pode ser de 2ºC logo ao amanhecer em algumas cidades da região.

Segundo o meteorologista Reinaldo Kneib, essas geadas ocasionais devem seguir pelos próximos dias em alguns pontos, mas mesmo com queda brusca nos termômetros a partir do meio da semana não há alerta para geadas generalizadas e mais intensas no oeste.

A boa notícia para quem depende de chuva, como no caso do campo, é que na semana que vem pode chover pelo menos 50 milímetros, o suficiente para fechar o ciclo de recuperação e estabilização das lavouras de trigo.

Para quem não gosta de frio, deve esquentar a partir de segunda-feira da próxima semana. Ao menos a temperatura mínima não tende a ficar tão baixa, a previsão aponta 12ºC com variações de máximas bem próximas dos 30ºC no fim da próxima semana.