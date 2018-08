Frio vem mais fraco que o esperado, mas geadas podem se repetir hoje

Palotina - O amanhecer ontem na região foi menos agressivo do que a previsão indicava. As geadas até se formaram no oeste, mas foram observadas prioritariamente em pontos mais baixos e onde houve menos incidência de vento.

Em Cascavel, o dia que prometia começar com 3ºC registrou a menor temperatura no momento que nasciam os primeiros raios de sol até por volta das 8h, de 6ºC, segundo o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).

O que pesou mais para quem saiu cedinho da cama foi a sensação térmica, que em algumas cidades da região chegou a 0ºC.

As cidades mais frias do oeste foram Palotina e Marechal Rondon, ambas com 5ºC. A máxima em praticamente toda a região ontem não ultrapassou os 17ºC.

Neste sábado essas condições devem se repetir, mas a previsão de geada é mais restrita. Fica mais concentrada na região de Terra Roxa e Palotina e na região de Ibema e Campo Bonito, em todos os pontos de baixa intensidade.

No domingo a mínima já sobe para 10ºC e a máxima vai para os 24ºC. Na segunda as variações serão de 13ºC aos 25ºC, condição que promete se repetir ao longo da semana.