França e Croácia decidem hoje o título da Copa 2018

Moscou - Exatos 31 dias depois do pontapé inicial, a Copa do Mundo Rússia 2018 definirá seu campeão neste domingo, dia no qual França e Croácia medem forças no Estádio Lujniki, em Moscou, às 12h (de Brasília).

A partida será transmitida pela TV Globo para rede aberta e por Fox Sports e SporTV para a rede fechada de televisão. A arbitragem do jogo será comandada pelo argentino Nestor Pitana.

Na lista de favoritas desde o início do Mundial, a seleção francesa tenta confirmar o status de quem chega à decisão com cinco vitórias e um empate em seis jogos.

A igualdade foi no “jogo de compadres” com a Dinamarca, na última rodada do Grupo C, o qual avançou como líder depois de vencer Peru e Austrália. Depois, eliminou a Argentina nas oitavas (4 a 3), o Uruguai nas quartas (2 a 0) e a Bélgica na semifinal (1 a 0).

Já a seleção croata chega para a final como coadjuvante, principalmente depois de ter passado nos pênaltis nas oitavas e nas quartas de final, diante de Rússia e Dinamarca, respectivamente. Já na semifinal mostrou superação ao vencer a Inglaterra de virada e na prorrogação, fazendo jus à campanha apresentada na fase de grupos, quando avançou com 100% de aproveitamento diante de Argentina, Nigéria e Islândia.

A França vai buscar seu segundo título mundial em sua terceira final – venceu o Brasil em 1998 e perdeu para a Itália em 2006. Já a Croácia vai disputar uma final de Copa do Mundo pela primeira vez.

FICHA TÉCNICA

França x Croácia – 15/7, às 12h

Lloris; Pavard, Umtiti, Varane e Lucas Hernández; Pogba, Kanté, Matuidi e Griezmann; Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps

Subasic; Vrsaljko, Strinic, Lovren e Vida; Rakitic, Modric; Brozovic e Perisic; Mandzukic e Rebic. Técnico: Zlatko Dalić