França assume liderança do ranking e Brasil cai para 3º

Zurique - A França, que venceu a Copa do Mundo em julho, ganhou seis posições e assumiu a liderança do ranking da Fifa pela primeira vez desde maio de 2002.

A lista divulgada ontem inclui uma mudança de método de cálculo. Os Bleus, sétimos antes do título Mundial, foram beneficiados pelo novo método de cálculo e assumiram a primeira posição, à frente da Bélgica.

O Brasil aparece na terceira posição e a Croácia, vice-campeã mundial, ocupa o quarto lugar. A Alemanha, eliminada na primeira fase do Mundial da Rússia 2018, perdeu 14 posições e agora está no 15º lugar.

Já a Rússia, sensação da Copa 2018 ao chegar às quartas de final depois de eliminar a Espanha nas oitavas, subiu 23 posições no ranking da Fifa e agora ocupa a 49ª posição.

O novo método de cálculo do ranking da Fifa dá mais peso às partidas oficiais, com o objetivo de evitar potenciais manipulações do ranking e oferecer a todas as seleções as mesmas oportunidades de subir na classificação.

TOP 21 DA FIFA

País (ascensão/queda) Pontos

1º França (+6) 1.726

Bélgica (+1) 1.723

Brasil (-1) 1.657

Croácia (+16) 1.643

Uruguai (+9) 1.627

Inglaterra (+6) 1.615

Portugal (-3) 1.599

Suíça (-2) 1.597

Espanha (+1) 1.580

Dinamarca (+3) 1.580

Argentina (-6) 1.574

Chile (-3) 1.570

Suécia (+11) 1.565

Colômbia (+2) 1.563

Alemanha (-14 ) 1.561

16º México (-1) 1.560

17º Holanda (0) 1.540

18° Polônia (-10) 1.538

19° Gales (-1) 1.536

20° Peru (-9 ) 1.535

21° Itália (-2) 1.532