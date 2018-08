Fraga e Zonta são os vencedores da Stock Car em Campo Grande

Felipe Fraga e Ricardo Zonta foram os grandes nomes da sétima etapa da Stock Car em Campo Grande. O evento disputado domingo celebrou os 119 anos da capital do Mato Grosso do Sul e contou com casa cheia e duas corridas extremamente agitadas, onde o pit stop acabou chacoalhando as disputas, que foram de altíssimo nível.

Fraga levou a primeira corrida, tendo Daniel Serra na segunda colocação; e Max Wilson na terceira.

Já a segunda vitória foi do paranaense Ricardo Zonta. Cacá Bueno se classificou em segundo; e Átila Abreu em terceiro.

Depois de sete etapas, Daniel Serra se mantém na liderança, com 191 pontos. Max Wilson é o vice-líder, com 148; seguido de Felipe Fraga (147), Marcos Gomes (135) e Rubens Barrichello (129), Com a vitória, Zonta subiu para a sétima colocação, com 95 pontos.

A próxima etapa da temporada 2018 será dia 9 de setembro em Cascavel.