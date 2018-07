Foz se transforma na capital da dermatologia veterinária

A terceira edição do Congresso Medvep Internacional de Dermatologia Veterinária - Comdev reúne de 26 a 28 de julho em Foz do Iguaçu mais de 1,5 mil especialistas de todo o mundo para discutir as principais afecções dermatológicas que acometem pets.

O Comdev é destinado a veterinários, estudantes, proprietários e profissionais de empresas ligadas ao setor, distribuidores, lojistas, representantes das áreas e interessados. As inscrições podem ser realizadas pelo site: http://comdev.com.br.

Iguassu Convention & Visitors Bureau agora é Visit Iguassu

Durante a última assembleia anual, realizada em maio, o Iguassu Convention & Visitors Bureau - ICVB assumiu um novo nome fantasia e passou a se chamar Visit Iguassu.

A entidade criada em 2007 é o resultado da união de empresas de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este com o objetivo de desenvolver ações focadas no marketing do Destino Iguassu, promover a região e atrair turistas e eventos.

A mudança segue uma tendência mundial dos Conventions Bureau de simplificar as nomenclaturas para “visite o nome da cidade ou destino”.