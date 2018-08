Foz: foco em mais voos para o resto do mundo

Foz do Iguaçu - O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Assuntos Fronteiriços, Gilmar Piolla, e equipe estiveram presentes em diálogo com vereadores, nessa quarta-feira (29), para falar da agenda de desenvolvimento de Foz do Iguaçu e prestar contas do trabalho realizado pela pasta nesta gestão. Uma das metas é insistir na internacionalização do aeroporto de Foz do Iguaçu, com mais linhas internacionais.

Durante a explanação, o secretário destacou alguns eixos de gestão: fomento ao empreendedorismo, tecnologia de inovação, distrito industrial e desburocratização. “De início fizemos a reforma do banco e da casa do empreendedor. Nossa secretaria teve maior incremento de orçamento da ordem de 150%. Neste ano temos recursos na faixa de R$ 18,6 milhões que estão sendo aplicados em vários aspectos”, disse o secretário.

Estratégicos

Com relação ao viaduto da Costa e Silva, o secretário Gilmar Piolla garantiu que já está licitado, aguardando o início das obras. A repaginação do terminal de passageiros do aeroporto, o recape e a ampliação da pista de pouso e decolagem também estão previstos. “O aumento é de 1.100 metros da pista do aeroporto. Nossa previsão é de que precise desapropriar a área para expansão da pista, o que passará pela aprovação do Legislativo”, informou.

Com a obra, completou Piolla, a pista terá condições de receber voos para Estados Unidos e Europa. “Estamos trabalhando para diversificar portas de entrada para o Brasil: estamos fechando voos diretos para Bogotá-Foz, Chile-Foz, o voo de Lima-Foz será diário. O trabalho é para internacionalizar o aeroporto”.

Empreendedorismo

A Casa do Empreendedor e Banco do Empreendedor, segundo o gestor, estão focados em incrementar o empreendedorismo na cidade. Por meio de convênio, o Município, com apoio dos vereadores, possibilitou linha de crédito de cerca de R$ 12 milhões a micros e pequenas empresas. O aporte é de R$ 1,2 milhão do Município por meio da Garantioeste, com taxas de juros de 1% a 1,5%, com prazo de 12 a 36 meses.

Outra ação foi a capacitação de fornecedores locais para compras públicas no Município. No banco do empreendedor foram realizadas 670 operações de crédito desde o início da gestão até 31 de julho deste ano. Em 2017 foram 1986 empresas abertas, de janeiro a dezembro.

A desburocratização também é um dos projetos da pasta, como projeto de alvará eletrônico para MEIs, alteração de código CNAEs, da lei do Bombeiro Civil e do distrito industrial, além do Destrava Foz - em fase de elaboração.

Turismo e rede hoteleira

Além da participação em mais de 100 eventos divulgando o turismo, outro aspecto apontado pelo gestor foi o crescimento do aeroporto de Foz. “A reforma que está sendo feita agora de ampliação da pista, instalação dos cinco fingers, já vai ficar pequena em cinco anos”, disse o secretário Gilmar Piolla.

A previsão é de crescimento de movimento em 50% no Marco das Três Fronteiras. Haverá agora reforma no acesso e também no Espaço das Américas, trilha suspensa, investimentos que vão fazer com que o marco chegue a 1 milhão de turistas ao ano.

A ampliação de leitos na hotelaria de Foz também foi destaque na reunião, considerando que Foz do Iguaçu contará com incremento de 5 mil leitos, chegando a 36 mil na rede hoteleira da cidade.

“No ano passado foram feitas mais de 600 mil migrações na aduana da Ponte Tancredo Neves [que liga Brasil a Argentina]. Haverá a implantação de terminais automatizados de migração e gates na aduana, com investimento no Fundo Iguassu, prefeitura e Itaipu e depois desse projeto piloto serão instalados esses equipamentos no aeroporto”. Há também a implantação do visto eletrônico para alguns países: como China, Canadá, Japão.