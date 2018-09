Foz fará “censo” dos cães de rua

Foz do Iguaçu - O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Foz do Iguaçu vai fazer um levantamento populacional de cães de rua no Município. O projeto foi elaborado pelo próprio centro e está sendo desenvolvido em parceria com o Centro de Medicina Tropical, a UFPR (Universidade Federal do Paraná), o Curso de Medicina Veterinária da UDC, o Laboratório de Zoonoses de São Paulo e a Secretaria de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu.

De acordo com o médico-veterinário e chefe do CCZ, Carlos Eduardo de Santi, os trabalhos começam em outubro e vão além dos números. “Nosso objetivo é fazer uma estimativa do número de cães de rua em Foz do Iguaçu, mas, além disso, pretendemos levantar dados científicos, como a incidência e a prevalência de doenças, como a leishmaniose visceral canina e outras zoonoses, para a elaboração futura de políticas públicas voltadas à preservação da saúde humana e ao bem-estar animal”.

O trabalho deve durar 12 meses, terminando em outubro de 2019, e terá três etapas: contagem de animais; análise de possíveis doenças; e vacinação de todos os animais capturados.

Essa é a primeira vez que o levantamento será realizado no Município. Um censo populacional de cães e gatos que possuem domicílio foi realizado em 2014, utilizando como base o número de animais vacinados contra a raiva, que, na época, totalizou 54.980 animais.

O projeto será apresentado à comunidade hoje durante audiência pública na Câmara de Vereadores.