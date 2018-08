Foz do Iguaçu vence e fatura troféu repleto de homenagens

Curitiba - A Divisão B da 61ª edição dos Japs (Jogos Abertos do Paraná) foi encerrada ontem em Coronel Vivida com o título de campeã geral para Foz do Iguaçu. A cidade da tríplice fronteira ficou em primeiro na classificação geral final com 87 pontos. Em segundo lugar terminou a delegação anfitriã, que no último dia de disputas ultrapassou Cascavel, com 73 pontos contra 70 da Capital do Oeste, terceira colocada.

Com isso, as três cidades são as que mais levam para casa os troféus da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo que este ano homenageiam, em todas as competições dos Jogos Oficiais do Governo do Paraná, alguns personagens que contribuíram por anos para o desenvolvimento do esporte e que infelizmente faleceram recentemente.

As homenagens póstumas serão realizadas durante as premiações das fases finais dos Jogos Abertos e também dos Jogos da Juventude deste ano. A próxima competição será a fase final A dos Jojups, de 7 a 15 de setembro, em Toledo. Depois, serão a fase final A dos Japs, de 21 a 30 de setembro, em Londrina, e por fim a fase final B dos Jojups, de 11 a 17 de outubro, em Chopinzinho.

Para faturar o título geral em Coronel Vivida, Foz do Iguaçu faturou os troféus de ouro na bocha feminina, no bolão masculino e no handebol masculino, além dos de prata no handebol de areia (feminino e masculino) e no vôlei masculino, e os de bronze no basquete e vôlei feminino.

Os homenageados

Os homenageados nos troféus são Nelson Rodrigues (coordenador dos Jojups desde 1987), Marcelo Flessak (jornalista cobriu por anos as competições oficiais do Governo do Estado), Elder Coutinho (ex-jogador de vôlei e secretário de esportes de Assis Chateaubriand), Dirceu Simei Junior (o Koquinho, ex-jogador, técnico e árbitro de futsal e futebol), Antônio César Oliveira (Cesinha, ex-árbitro e incentivador do handebol) e Elói Dreher (o Gambá, ex-atleta de handebol por Maringá, Paraná e seleção brasileira). Seus nomes serão gravados nos troféus que serão entregues no final de cada uma das quatro competições.