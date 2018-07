Foz do Iguaçu terá dois centros de atendimento ao turista

A Secretaria de Estado do Esporte e Turismo e a Paraná Turismo vão retomar as obras de construção dos Centros de Atendimento ao Turista (CATs) de Foz do Iguaçu. Os avisos de licitação foram publicados no Diário Oficial do Paraná.



O secretário João Barbiero destacou os esforços conjuntos da secretaria e da Paraná Turismo na renovação do convênio com o Ministério do Turismo. “Foi uma verdadeira força tarefa em prol do desenvolvimento turístico do Paraná”, assegurou.



CENTROS DE ATENDIMENTO

Foz do Iguaçu, um dos mais importantes destinos turísticos do Paraná e do Brasil, receberá, em breve, dois CATs. Os avisos de Licitação da Concorrência (Protocolos nº 14.605.572-9 e 14.605.605 - 9) foram publicados dia 20 de julho no Diário Oficial do Paraná.



O CAT 1, com área de 165,16 m2, será edificado na Avenida das Cataratas (Vila Yolanda). O CAT 2, com a mesma área do CAT 1, será construído na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade.



EXECUÇÃO DAS OBRAS

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer de imediato a retirada do edital no endereço eletrônico www.comprasparana.pr.gov.br . O prazo para execução das obras será de 120 dias e a abertura dos envelopes acontecerá no dia 24 de agosto, às 9h30 na Sala de Licitações da PRED (Paraná Edificações), localizada na Avenida Iguaçu nº 420 - 6º andar - bairro Rebouças em Curitiba.



PROJETOS RELEVANTES

“Essa obra é muito esperada pelo pessoal de Foz do Iguaçu, devido a sua importância para o segmento do turismo da cidade e para melhor orientação e prestação de informações aos visitantes”, explicou Marilda Keller, diretora-aministrativa e financeira da Paraná Turismo, autarquia da Secretaria do Esporte e Turismo.



Marilda lembrou que se trata de um projeto relevante e antigo que se conseguiu com a renovação do convênio com o Ministério do Turismo. “A licitação saiu agora e acreditamos que em torno de três ou quatro meses as obras estarão concluídas e logo serão importantes ferramentas de apoio ao setor turístico de Foz do Iguaçu e região Oeste do Paraná”, disse.