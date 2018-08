Foz do Iguaçu recebe Encontro Nacional do Transporte de Cargas

A Fetranspar (Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná) promove uma série de eventos alusivos aos 25 anos da instituição em Foz do Iguaçu. Na extensa programação, além do Encontro Nacional do Transporte de Cargas, está previsto o Encontro Regional Comjovem Paraná; o lançamento do Simulador do Sest Senat Unidade Foz do Iguaçu e o lançamento do livro dos 25 anos de história da federação.

Para falar sobre política e economia foi convidado o renomado economista Gustavo Loyola em uma palestra hoje, às 9h.