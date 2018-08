Foz contrata artistas para Feira Internacional do Livro

Estão abertas as inscrições para artistas interessados em participar da 14ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu e do 1º Festival Literário. O evento está programado para ser realizado de 16 a 24 de setembro no Complexo Bordin, na Avenida JK.

O edital publicado semana passada abre oportunidades para contratação de artistas nas modalidades de contação de história, oficinas de arte, literatura, apresentações musicais, de circo e teatro.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 10 de setembro. Os interessados devem ir até a Fundação Cultural, na Rua Benjamin Constant, 62, no horário de funcionamento da instituição: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Assim como na edição passada, as atrações culturais locais se integram à literatura em uma programação repleta de palestras, lançamento de livros de autores locais, nacionais e internacionais, diálogos sobre literatura e shows com artistas nacionais.

A Feira Internacional do Livro é uma realização da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Fundação Cultural, com apoio de uma comissão organizadora composta por instituições educacionais (escolas, universidades e faculdades), culturais, secretarias do governo, representantes da comunidade e organizações sociais.

Festival Literário

O mês de setembro será dedicado a dar visibilidade e potencializar as ações de incentivo ao livro, à leitura e à literatura. Desse propósito surge o 1° Festival Literário de Foz do Iguaçu, resultado da união da Semana Literária do Sesc, da Primavera Universitária da Unioeste e da Feira Internacional do Livro. “A proposta surge da união de várias entidades do Município para transformar Foz em uma cidade literária, com um mês de intensa valorização e destaque para a literatura”, explica a diretora de Cultura, Vera Vieira.