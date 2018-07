Foz Cataratas e Carlos Barbosa reeditam hoje as quartas de 2017

Torcida do Foz tem lotado o Costa Cavalcanti a cada jogo da equipe na Liga (Foto: Foz Cataratas)

Foz do Iguaçu – Sem vencer há três jogos, o Foz Cataratas conta com o apoio de sua fanática torcida para enfrentar o Carlos Barbosa nesta noite, às 20h15, no Ginásio Costa Cavalcanti, pela 13ª rodada da Liga Nacional de Futsal.

O adversário do Azulão paranaense é o time a ser batido na temporada. Líder da Liga e recém-campeão da Copa Libertadores, o Carlos Barbosa chega para o jogo em clima de revanche, depois de ter sido eliminado pelo Foz nas quartas de final da LNF 2017.

O Cataratas disputou sua primeira edição da competição no ano passado e deixou boa impressão ao chegar à semifinal - caindo diante do depois campeão Joinville -, após empate em casa (1 a 1) e vitória no Rio Grande do Sul (7 a 4). Antes, havia sido derrotado por 3 a 1 na fase classificatória, também em terras gaúchas.

Assim, este será o quarto jogo entre as equipes e vale o tira-teima na série histórica, que tem uma vitória para cada lado e um empate. E para manter a invencibilidade em casa, o Foz conta com sua torcida, que tem lotado o Costa Cavalcanti em todo jogo pela Liga. Para isso, a diretoria tem disponibilizado ingressos promocionais. Hoje a entrada antecipada novamente pode ser adquirida a R$ 10.