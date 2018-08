Foz busca liderança na venda de pacotes no Hiper Feirão Flytour

Foz do Iguaçu buscará a liderança na venda de pacotes de viagens durante o Hiper Feirão Flytour. A feira será realizada em duas etapas: Campinas, de 30 de agosto a 2 de setembro, e em Santos (13 a 16 de setembro).

O Hiper Feirão Flytour é o primeiro de mais de 40 eventos nacionais e internacionais com a participação da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu no segundo semestre. Ao todo, serão investidos R$ 1,2 milhão na promoção e na divulgação do destino até o fim do ano.