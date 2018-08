Fórum de presidentes das cooperativas

O Fórum dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses será realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto, em Curitiba. No dia 22, a abertura ocorrerá no auditório do Sistema Ocepar, às 19h, quando será debatido o Programa de Educação Política (parana.coop+10). Nos dias 23 e 24, o evento prossegue com programação paralela ao 6º Fórum de Agricultura da América do Sul, realizado desde 2013 pelo Núcleo de Agronegócio do jornal Gazeta do Povo, com o apoio do Sistema Ocepar.

Nesta edição, o tema em debate será “O campo digital e conectado, o grande desafio do século XXI”, com a presença de especialistas brasileiros e de outros países. De acordo com os organizadores, a ideia é tratar sobre as tendências do cenário global, a partir do potencial e perspectivas da América do Sul.

Painéis

A programação do Fórum contempla diversos painéis que vão discutir os seguintes temas: Agricultura 4.0 - A tecnologia que alia produção e sustentabilidade; OMC - Geopolítica de potências mundiais desafia comércio internacional; O campo digital e conectado - O grande desafio do século XXI; Tecnologia e inovação - O modelo de inovação de Israel, uma nação agritech; Carnes - Barreiras comerciais e sanitárias na expansão do mercado de carnes; Grãos - Década de protagonismo e liderança na América do Sul; Mercado - Riscos e oportunidades na concentração da produção, do mercado e da exportação; Logística - Além da rodovia, composição multimodal garante competitividade e segurança no escoamento da produção; Campo e cidade - A experiência da relação urbano-rural, o caso uruguaio sobre a consciência agropecuária; Cooperativismo - Surge uma nova economia, a economia da cooperação; Crédito sustentável - Uma produção que cresce alavancada, mas que precisa e regras para continuar; Agroflorestas - O agronegócio de base florestal como contraponto aos desafios ambientais do século XXI; Meio ambiente - Não basta produzir ou preservar, é preciso ser sustentável na preservação e no abastecimento; e Infraestrutura e telecomunicação - No limite da conexão, o campo hi-tech, como conectar o Brasil continental?.

Inscrições

As inscrições de líderes cooperativistas serão apoiadas pelo Sistema Ocepar, e deverão ser efetuadas no portal: FórumPresidentesOutlook2018. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelos telefones (41) 3200-1121 e 3200-1134.