Entusiasta das artes marciais que há cerca de um mês foi elevado à graduação de Mestre, Elson de Jesus encontrou uma nova maneira de estimular a prática do kicboxing em Cascavel ao oferecer aulas gratuitas da modalidade em uma de suas academias na cidade. Trata-se do projeto social Formando Campeões.

“Participei do chamamento público para desenvolver o esporte no município e percebi que ao invés de investir na contratação de reforços para a equipe participar de competições é melhor criar novos atletas aqui mesmo. Esse é o melhor caminho para Cascavel ter competidores ‘de ponta’”, diz Elson, que é presidente do Ciam (Centro Integrado de Artes Marciais).

Por isso, ele abriu as portas da Academia N1 localizada na Rua Visconde do Rio Branco, 3402, no Centro, para maiores de 15 anos de idade praticar a arte marcial de forma gratuita. As aulas sem custos são realizadas às segundas e quartas-feiras às 15h e aos sábados às 10h, e a ideia é em pouco tempo disponibilizar aulas gratuitas também nas outras três academias da rede.

“Já temos 22 atletas treinando regularmente, sendo a maioria adolescente”, diz Elson, comentando que os participantes acabam tendo também aula de muay thai e avisando sobre as exigências para os interessados em participar: “Se for menor de idade precisa da autorização do responsável e para todos há a necessidade de atestado médico liberando para a atividade física”.