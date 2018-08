Formadora de talentos

A tradicional Rádio Colméia de Cascavel completou 60 anos este ano e comemora o aniversário neste fim de semana, com um show com o Padre Reginaldo Manzotti. O evento marca também as comemorações de 40 anos da Arquidiocese de Cascavel. Inclusive, essa ligação com a Igreja Católica é um dos marcos da Rádio Colméia.

O diretor-presidente da Colméia e também do Centro Universitário Univel, Renato Silva, lembra da importância do veículo de comunicação para jornalistas e locutores: “Nós servimos como vitrine para o mercado. Passaram muitos profissionais por aqui e que agora estão em outros veículos, fora de Cascavel, até fora do Estado. Há também casos de quem entrou, saiu e agora voltou”.

O chefe de Jornalismo, José Roberto, fala sobre a inserção de futuros jornalistas: “A integração com os cursos de Comunicação da Univel é muito boa. Os acadêmicos têm a possibilidade de estagiar aqui, na rádio, e ter suas matérias veiculadas. É uma oportunidade muito boa. A Colméia continua dando espaço para novos talentos da comunicação”.

“A Univel tem o curso de Jornalismo mais antigo da região, boa parte dos profissionais em ativa hoje saiu de lá. Mas o princípio da Colméia e da Univel é formar profissionais competentes, mais humanos, que chequem, analisem os fatos e tragam o melhor para o nosso ouvinte. É o nosso compromisso com a sociedade”, disse Renato Silva.

Fortalecimento

A história de Edson Morais se confunde com a da Rádio Colméia. “Foi onde comecei a me fortalecer no mercado. Onde a população começou a me conhecer. A Colméia é muito forte, uma das primeiras rádios do oeste do Estado. Ela é referência. Serviu e continua projetando profissionais, e eu sou um deles”.

Padre Manzotti

Para comemorar o aniversário da Arquidiocese de Cascavel, que chegou aos 40 anos dia 5 de maio; da Univel, que fez 23 anos em fevereiro, e os 60 anos da Rádio Colméia, as empresas trazem para Cascavel, neste sábado (18), missa e show com o padre Reginaldo Manzotti, no Estádio Olímpico, a partir das 19h. “Deixamos coincidir com a comemoração da Arquidiocese para, juntos, criarmos bons momentos”, disse Renato Silva. O aniversário oficial da emissora foi em 22 de maio. As operações começaram em 1958.

Segundo o presidente das empresas, são esperadas mais de 40 mil pessoas de Cascavel e de toda a região: “É um presente da Colméia, da Univel e da Arquidiocese para a população de Cascavel. Estamos trazendo um dos maiores líderes católicos para a nossa cidade. Está todo o mundo convidado! É gratuito!”, disse Renato Silva.

Quem quiser pode doar um quilo de alimento que será repassado ao Seminário São José.